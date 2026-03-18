В Рязани месяц не могут починить люк на дороге, на него поставили ванну и шины

В Рязани на улице Пугачева месяц не могут починить люк на проезжей части, на него поставили ванну и шины. Фото разместили под постами губернатора Павла Малкова. «На улице Пугачева, дом № 15 уже месяц вот такой арт-объект посреди проезжей части. Когда люк починят», — спросил комментатор.