В России за шесть дней подорожали помидоры и подешевели огурцы

Так, с 11 по 16 марта огурцы стали дешевле на 7,6%. При этом помидоры подорожали на 3,7%. Кроме того, за указанный период на 2,7% выросли цены на морковь. Свекла столовая подорожала на 1,7%, капуста белокочанная — на 1,4%, бананы — на 1%, картофель — на 0,9%, лук репчатый и яблоки — на 0,6%. Куриные яйца стали дороже на 1,7%, сахар-песок и соль поваренная — на 0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые и рыба мороженая — на 0,4%, говядина — на 0,3%. Цены на мясо кур снизились на 0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,5%.

В России с 11 по 16 марта 2026 года подорожали помидоры и подешевели огурцы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Так, огурцы стали дешевле на 7,6%. При этом помидоры подорожали на 3,7%.

Кроме того, за указанный период на 2,7% выросли цены на морковь. Свекла столовая подорожала на 1,7%, капуста белокочанная — на 1,4%, бананы — на 1%, картофель — на 0,9%, лук репчатый и яблоки — на 0,6%.

Куриные яйца стали дороже на 1,7%, сахар-песок и соль поваренная — на 0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые и рыба мороженая — на 0,4%, говядина — на 0,3%.

Цены на мясо кур снизились на 0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,5%.