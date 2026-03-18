В Финляндии заявили, что переговоры по Украине приближаются к «моменту истины»

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирные переговоры по Украине стремительно приближаются к «моменту истины». Об этом 18 марта сообщили в «МК» со ссылкой на Politico.

Как отметил Стубб, приближается решающий этап в переговорах по Украине, который может вынудить Киев пойти на территориальные уступки.

Он не исключил, что переговоры сорвутся, оставив страны ЕС «в крайне затруднительном положении» — без военной помощи США для Киева.

Финский лидер предложил «нестандартный вариант» решения проблемы. Он предполагает «сделку» с американским лидером Дональдом Трампом. Стубб выразил мнение, что Европа могла бы оказать США военную помощь в разблокировке Ормузского пролива в обмен на увеличение американских поставок вооружений Украине.

Финский лидер назвал идею «хорошей» и добавил, что это позволило бы сохранить трансатлантическое единство и продолжить поддержку Украины «в критический момент».