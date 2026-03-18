Уроженку Рязанской области и ее сына осудили за отрицание существования России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в июне 2025 года в Краснодарском крае мать и сына остановили сотрудники ДПС, которым они представились гражданами СССР и предъявили соответствующие документы. Пара утверждала, что России якобы не существует, так как в их представлении СССР не прекратил существование.
Выяснилось, что 39-летняя уроженка Сараев ее 22-летнего сын состояли в организации «Граждане СССР» *, признанной экстремистской.
Также стало известно, что рязанка активно пропагандировала идеологию экстремистской организации. Она убеждала знакомых вступать в ряды организации и восстановить СССР, обещая «материальные выгоды в виде освобождения от уплаты налогов, а также в возможности не оплачивать коммунальные услуги и штрафы, предусмотренные действующим КоАП РФ».
Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее сына — к трем годам.
*организация, признанная экстремистской на территории РФ