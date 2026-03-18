Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 8 сантиметров за сутки

По данным мониторинга, за сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 8 сантиметров и составляет 38 сантиметров выше нулевой отметки. Также Ока поднялась на 7 сантиметров в районе села Старая Рязань. Уровень воды составляет 135 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе Касимова уровень воды в реке Оке поднялся на 6 сантиметров и составляет 138 сантиметров. В реке Мокша в черте поселка Кадом уровень воды повысился на 1 сантиметр и составляет 205 сантиметра. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень понизился на 4 сантиметра и составляет 185 сантиметров. В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 1 сантиметр и составляет 306 сантиметров.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным мониторинга, за сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 8 сантиметров и составляет 38 сантиметров выше нулевой отметки.

Также Ока поднялась на 7 сантиметров в районе села Старая Рязань. Уровень воды составляет 135 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе Касимова уровень воды в реке Оке поднялся на 6 сантиметров и составляет 138 сантиметров.

В реке Мокша в черте поселка Кадом уровень воды повысился на 1 сантиметр и составляет 205 сантиметра.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень понизился на 4 сантиметра и составляет 185 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 1 сантиметр и составляет 306 сантиметров.

У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 3 сантиметра и составляет 146 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.