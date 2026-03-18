Uremont: чаще всего у российских водителей ломается подвеска

По данным экспертов Uremont, для 5-10-летних автомобилей в России наиболее часты поломки подвески, сайлентблоков и шаровых опор. Об этом сообщило издание «Известия» 18 марта.

Среди самых частых обращений — износ подвески (сайлентблоки, шаровые опоры). Эта проблема становится актуальной для автомобилей к 5-7 годам эксплуатации из-за состояния российских дорог и климатических условий. Стоимость ремонта составляет 12,5 тыс. рублей.

Также водители часто обращаются по поводу неисправностей системы зажигания (катушки, свечи). Обычно это происходит из-за несвоевременной замены свечей и естественного износа деталей. Стоимость устранения этих неполадок — 10 тыс. рублей.

Еще одной распространенной проблемой является течь масла. Она возникает из-за старения материалов и колебаний температуры. Ремонт обойдется в 7,5 тыс. рублей.

Артур Терисаян, основатель компании Uremont, подчеркнул, что с течением времени сложность ремонтных работ возрастает из-за старения автопарка в целом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.