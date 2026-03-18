Совфед одобрил закон о праве частных охранных организаций использовать оружие

Закон предлагает разрешить частным охранным предприятиям использовать боевое стрелковое оружие для защиты критически важных объектов, включая стратегические предприятия, топливно-энергетический комплекс и федеральные ведомства, во время специальной операции. Для этого нужно подать обращение в Росгвардию, согласованное с управлением ФСБ по региону. В свою очередь, орган власти примет решение о выдаче оружия, учитывая его наличие, и передаст его в соответствии с законом.