Совфед одобрил закон о праве частных охранных организаций использовать оружие
Закон предлагает разрешить частным охранным предприятиям использовать боевое стрелковое оружие для защиты критически важных объектов, включая стратегические предприятия, топливно-энергетический комплекс и федеральные ведомства, во время специальной операции. Для этого нужно подать обращение в Росгвардию, согласованное с управлением ФСБ по региону. В свою очередь, орган власти примет решение о выдаче оружия, учитывая его наличие, и передаст его в соответствии с законом.
СФ принял закон, разрешающий частным охранным компаниям использовать стрелковое оружие для защиты объектов во время СВО. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Закон предлагает разрешить частным охранным предприятиям использовать боевое стрелковое оружие для защиты критически важных объектов, включая стратегические предприятия, топливно-энергетический комплекс и федеральные ведомства, во время специальной операции. Для этого нужно подать обращение в Росгвардию, согласованное с управлением ФСБ по региону. В свою очередь, орган власти примет решение о выдаче оружия, учитывая его наличие, и передаст его в соответствии с законом.