Собственник заросшего сельхозучастка в Рязанской области получил штраф

Специалисты управления 17 июля 2025 года проверили участок площадью 3,8 га в Спасском районе, который принадлежит ООО «Золотое тавро». Установлено, что территория заросла кустарниками и сорняками. Юрлицу выдали предписание и обязали устранить нарушения до 17 ноября 2025 года. В декабре выяснилось, что участок не привели в порядок. В Россельхознадзоре возбудили дело об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП. Материалы направили мировому судье судебного участка № 37 Спасского райсуда. Юрлицо признали виновным. Назначен штраф 50 тысяч рублей.

Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты управления 17 июля 2025 года проверили участок площадью 3,8 га в Спасском районе, который принадлежит ООО «Золотое тавро». Установлено, что территория заросла кустарниками и сорняками.

Юрлицу выдали предписание и обязали устранить нарушения до 17 ноября 2025 года. В декабре выяснилось, что участок не привели в порядок.

В Россельхознадзоре возбудили дело об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП. Материалы направили мировому судье судебного участка № 37 Спасского райсуда.

Юрлицо признали виновным. Назначен штраф 50 тысяч рублей.