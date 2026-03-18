Рязанская область заняла 3-е место в ЦФО по наращиванию выпуска товаров

По итогам 2025 года Рязанская область заняла 15-е место в России и 3-е место в ЦФО по наращиванию выпуска товаров базовыми отраслями экономики. Совокупный индекс выпуска товаров и услуг в регионе достиг 106,4% по сравнению с 2024 годом, что значительно превышает средние показатели по стране (102,1%) и в ЦФО (103,5%). В структуре выпуска товаров в Рязанской области обрабатывающие производства составили 56%, оптовая и розничная торговля — 11,5%, сельское хозяйство — 11%, транспорт — 8%, а строительство — 6%.

Кроме того, в январе 2026 года базовые отрасли региона продолжили демонстрировать положительную динамику. Рост за месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103%, что также выше средних показателей по России (96,8%) и ЦФО (99,3%).