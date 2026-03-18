Рязанцам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль, а самым невыгодным — январь. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. По его словам, для работников с окладом и пятидневной рабочей неделей размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их меньше, тем менее выгодно брать отпуск.

Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль, а самым невыгодным — январь. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По его словам, для работников с окладом и пятидневной рабочей неделей размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их меньше, тем менее выгодно брать отпуск.

Южалин пояснил, что оклад не меняется в зависимости от числа рабочих дней в месяце, однако стоимость одного рабочего дня оказывается разной. Отпускные при этом рассчитываются исходя из среднего заработка. Поэтому в месяцах с большим количеством рабочих дней отпуск оказывается выгоднее с финансовой точки зрения.

После июля в число наиболее выгодных месяцев для отпуска вошли апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Самым невыгодным месяцем, по словам эксперта, традиционно остается январь. Следом идут май и февраль. В эти месяцы, отметил Южалин, работнику с окладом выгоднее продолжать работать, чем уходить в отпуск.

При этом январь и май могут быть удобными для тех, кто хочет продлить отдых за счет праздничных дней. Так, в январе отпуск можно взять с 12 числа, а в мае — в промежутке между праздниками, с 4 по 8 мая. Однако в таком случае можно потерять в деньгах по сравнению с обычной зарплатой.