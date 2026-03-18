Росстандарт утвердил ГОСТ на спортивную одежду

Он вступит в силу с 30 ноября. Согласно новому документу, спортивная одежда состоит из трех слоев: нижний (футболки, купальники), средний (жилеты, шорты) и верхний (защитная одежда). Производство должно соответствовать технологической документации, образцу и включать описание материалов, фурнитуры и конструкции.

