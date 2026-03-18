Россиян предупредили о надвигающемся нашествии прожорливых жуков

Согласно прогнозам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, садоводы Москвы и средней полосы страны должны подготовиться к нашествию колорадского жука, клещей, тли, белокрылок и различных гусениц в связи с аномально теплой погодой. Об этом пишет «Москва 24».

Воронова отметила, что несмотря на отсутствие угрозы саранчи, которая не приживается в этих климатических условиях, количество привычных вредителей значительно возрастет из-за снежной зимы.

Эксперт подчеркнула важность своевременной обработки растений для защиты будущего урожая. Она рекомендовала начинать обработку вскоре после схода снега, применяя специальные средства на основе липких компонентов для борьбы с зимующими вредителями.