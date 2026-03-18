Россия посчитала нецелесообразным участие Европы в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия получала сигналы от европейских стран о желании занять место за столом переговоров по Украине, но считает это нецелесообразным. Он подчеркнул, что от Европы не поступало предложений хотя бы о диалоге для возобновления энергосотрудничества, пишет ТАСС.

Песков также рассказал, что Кремль решительно осуждает причинение вреда здоровью и убийства представителей руководства Ирана и других стран.

Пресс-секретарь добавил, что Россия не видит необходимости комментировать сообщения о помощи Ирану в нынешнем конфликте, а США официально подтверждали отсутствие информации о такой поддержке.

Песков подчеркнул, что тема возможного более раннего выхода России с европейских газовых рынков находится на рассмотрении и требует глубокого анализа. Он также отметил, что Путин открыт к конструктивному диалогу и обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров.

