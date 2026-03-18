Прокуратура Рязанской области вернула в дома 11 жителей холодную воду

Установлено, что с 20 февраля 2026 года в деревне Будаево из-за аварии прекращено водоснабжение. Прокуратура района потребовала от ресурсоснабжающей организации восстановить подачу воды, произвести перерасчет и привлечь директора к ответственности по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Главе округа также было предписано провести капитальный ремонт изношенной на 100% водопроводной сети.

Прокуратура Кадомского района восстановила права 11 человек на качественное холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установлено, что с 20 февраля 2026 года в деревне Будаево из-за аварии прекращено водоснабжение. Прокуратура района потребовала от ресурсоснабжающей организации восстановить подачу воды, произвести перерасчет и привлечь директора к ответственности по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Главе округа также было предписано провести капитальный ремонт изношенной на 100% водопроводной сети.

После принятия мер водоснабжение восстановлено, контроль за исполнением остается за прокуратурой.