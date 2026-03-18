Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Рязанью

Следственное управление УМВД России по Рязанской области устанавливает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 15 ноября 2025 года в Рязанском районе. По данным полиции, около 01:15 на восьмом километре дороги от трассы «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» до участка Подвязье — Насурово — Бахмачеева 34-летний рязанец за рулем автомобиля ВАЗ-219010 LADA Granta съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате аварии 33-летняя пассажирка, жительница Рязани, скончалась на месте от полученных травм.

Тех, кто стал очевидцем происшествия или располагает какой-либо информацией об аварии, просят обратиться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1. Телефон: (4912) 44-46-08.