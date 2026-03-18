Опубликованы подробности пожара в рязанском селе

Пожар случился 17 марта. Горел гараж в селе Захарово. Информация о возгорании поступила в 15.16. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. В тушении участвовали четыре человека, две спецмашины.