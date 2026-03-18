Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Рязани

Согласно исследованию, в марте рязанские работодатели больше всего готовы платить директору гипермаркета. Кандидату предлагают зарплату от 113 до 147 тыс. рублей и полис ДМС. Второе место занимает вакансия главного зоотехника. Будущему сотруднику обещают оплату от 100 тыс. рублей. На третьем месте — вакансия системного администратора с опытом работы от 1 года. Кандидату предлагают оплату от 75 до 95 тыс. рублей в месяц. Замыкает рейтинг вакансия токаря в крупной промышленной корпорации. Ему обещают оплату от 75 до 80 тыс. рублей.

Данные представил сервис SuperJob .

