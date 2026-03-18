Москвичей начали оповещать об ограничении мобильного интернета

Предупреждение поступило абонентам МТС и Билайна. Отмечается, что сбои в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы фиксируются вторую неделю. «В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — сказано в сообщении от МТС. При этом отмечается, что можно воспользоваться сервисами из «белого списка» Минцифры.