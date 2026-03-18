Мошенники начали пугать россиян звонками от ФНС с городских номеров

В разговоре мошенники утверждают, что в ходе проверки банковских счетов жертвы обнаружен «оборот средств, превышающий официальные доходы». Злоумышленники просят людей прийти с выписками из банка в ФНС или оплатить долги по QR-коду, который они могут отправить по электронной почте или в мессенджере. Однако эксперты подчеркивают, что настоящие сотрудники ФНС не звонят гражданам и не требуют срочных платежей.