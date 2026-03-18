Мэрия объявила о поиске наследников нескольких квартир и дома в Рязани. Соответствующая информация размещена в газете «Рязанские ведомости». Рязанцев информировали о предстоящем оформлении права собственности на жилые помещения, обладающие признаками выморочного имущества. Наследников или лиц, обладающих сведениями о них, попросили в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3. Телефон: 25-85-69.