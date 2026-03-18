Мэрия объявила о поиске наследников нескольких квартир и дома в Рязани
Мэрия объявила о поиске наследников нескольких квартир и дома в Рязани. Соответствующая информация размещена в газете «Рязанские ведомости». Рязанцев информировали о предстоящем оформлении права собственности на жилые помещения, обладающие признаками выморочного имущества. Наследников или лиц, обладающих сведениями о них, попросили в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3. Телефон: 25-85-69.
Мэрия объявила о поиске наследников нескольких квартир и дома в Рязани. Соответствующая информация размещена в газете «Рязанские ведомости».
Рязанцев информировали о предстоящем оформлении права собственности на жилые помещения, обладающие признаками выморочного имущества:
- квартиру № 77, расположенную по адресу: Рязань, улица Народный бульвар, дом № 12, собственником являлась Ефремова Валентина Андреевна, умершая 28 мая 2025 года;
- квартиру № 100, расположенную по адресу: Рязань, улица Предзаводская, дом № 1а, собственником был Персианов Александр Викторович, умерший 1 сентября 2025 года;
- квартиру № 13 по адресу: Рязань, улица Интернациональная, дом № 13г, собственником являлась Абрашина Нина Ивановна, умершая 28 мая 2024 года;
- дом № 7, расположенный по адресу: Рязань, поселок Семчино, улица Советская, собственником являлся Евтишин Василий Яковлевич, умерший 20 марта 2011 года.
Наследников или лиц, обладающих сведениями о них, попросили в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3. Телефон: 25-85-69.