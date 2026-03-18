Касимовец проехал 1113 км на мотоцикле зимой

Житель Касимова Роман Анисимов преодолел зимой на мотоцикле Honda X4 с боковым прицепом 1113 километров за 14 часов и 14 минут. Об этом сообщили в телеграм-канале «Типичный Касимов». Отмечается, что маршрут проходил через Арзамас, деревню Казыли в Республике Татарстан и Перевоз в Нижегородской области. По словам Романа, данный заезд стал уже второй для него в рамках дисциплины «Зимняя Русская Верста» 2025-26. В своей победе он посвятил эту версту своему брату, Гвардии ефрейтору Анисимову Алексею Евгеньевичу, который погиб на СВО в Донецкой Республике 6 февраля 2024 года. Роман выразил гордость за своего брата, назвав его настоящим героем.

