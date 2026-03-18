Эксперты допустили рост доллара до 90 рублей к середине года

Курс доллара может достигнуть 85-90 рублей к середине 2026 года. Такой прогноз РИА Новости дали опрошенные эксперты. По их оценке, такой сценарий возможен при сохранении высоких мировых цен на нефть, а также в случае снижения цены отсечения в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель.

Курс доллара может достигнуть 85-90 рублей к середине 2026 года. Такой прогноз РИА Новости дали опрошенные эксперты.

По их оценке, такой сценарий возможен при сохранении высоких мировых цен на нефть, а также в случае снижения цены отсечения в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель.

Как пояснили эксперты, при высокой стоимости нефти и более низкой цене отсечения Минфин сможет возобновить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Это, в свою очередь, способно усилить спрос на валюту и повлиять на курс рубля.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк отметила, что Минфин может финализировать параметры бюджетного правила уже весной, после чего ЦБ вернется к регулярным валютным операциям в интересах ведомства. В таком случае вероятность закрепления курса доллара в диапазоне 85-90 рублей к середине года возрастает.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг оценил, что при средней цене российской нефти на уровне 65 долларов за баррель и новой цене отсечения в 50 долларов дополнительный спрос на валюту со стороны Минфина может составить около 2 млрд долларов в месяц.