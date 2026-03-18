Экипажи ГАИ предложили оснастить шумомерами для борьбы с громкими мотоциклами

Экипажи ГАИ предложили оснастить шумомерами для борьбы с мотоциклами без глушителей. С соответствующей инициативой выступили депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передало 18 марта ТАСС.

По словам депутатов, часто поступают жалобы на байкеров, чьи мотоциклы с модифицированными или отсутствующими глушителями ночью шумят и мешают спать.

Авторы инициативы напомнили, что за превышения установленного в 96 децибел уровня шума предусмотрены штрафы в 500 рублей, но их применение на дорогах носит «фрагментарный характер».

Поэтому депутаты предложили проработать вопрос оснащения всех экипажей ГАИ портативными шумомерами. Соответствующее письмо направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Кроме того, как отметили депутаты, ранее в Госдуме приняли в первом чтении закон, позволяющий выявлять шумные транспортные средства в автоматическом режиме с использованием спецприборов.

Уточняется, что один из таких под названием «Эфир» прошел сертификацию в январе 2025 года и представляет собой комплекс из камеры фотовидеофиксации и четырех микрофонов.

Парламентарии предложили ускорить работу над принятием законопроекта.