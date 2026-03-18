Домашний матч ХК «Рязань-ВДВ» посетит Владислав Третьяк

В среду, 18 марта, в 19 часов «Рязань-ВДВ» выйдет на лед против тульского «АКМ». Старт данной встречи даст Президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, легендарный голкипер Владислав Третьяк, который находится в регионе с рабочим визитом. Возрастное ограничение 0+.

Чемпионат России по хоккею выходит на финишную прямую. Остался всего один игровой день в рамках регулярного чемпионата, после чего стартует стадия Плей-офф, куда рязанцы оформили выход досрочно. На днях рязанские спортсмены одержали победу над фарм-клубом московского ЦСКА — командой «Звезда». «Рязань-ВДВ» входит в топ-6 сильнейших команд страны.

Впереди у спортсменов завершающий домашний матч регулярного чемпионата, исход которого решит окончательно место команды в сетке Плей-офф.

Чтобы увидеть легенду хоккея и поддержать рязанских спортсменов, билет можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке: https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/

