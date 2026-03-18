ЦБ резко повысил курс доллара в России

Руководство Центробанка России приняло решение о резком повышении официального курса доллара. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, в четверг, 19 марта, курс американской валюты составит примерно 83,13 рубля. Это увеличение на 1,22 рубля по сравнению с предыдущим днем, когда курс находился на уровне 81,91 рубля. Также отмечается, что официальные курсы евро и юаня также значительно возросли: евро подорожал на 1,51 рубля, достигнув 94,67 рубля, а юань — на 25 копеек, поднявшись до 12,12 рубля.

