Более 27 км путей отремонтируют на МЖД в Рязанской области в 2026 году

Капитально отремонтируют два участка: Мичуринск-Уральский — Рязань (14,5 км) и Хрущево — Кораблино (12,5 км). Самые протяженные ремонтируемые участки также находятся в Московской, Калужской, Орловской и Смоленской областях. Всего планируют обновить 248,2 км пути и уложить 162 стрелочных перевода, для чего потребуется около 6,5 тысячи технологических «окон» на более чем 37 тысяч часов.

Более 27 км путей отремонтируют на МЖД в Рязанской области в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Капитально отремонтируют два участка: Мичуринск-Уральский — Рязань (14,5 км) и Хрущево — Кораблино (12,5 км). Самые протяженные ремонтируемые участки также находятся в Московской, Калужской, Орловской и Смоленской областях.

Всего планируют обновить 248,2 км пути и уложить 162 стрелочных перевода, для чего потребуется около 6,5 тыс. технологических «окон» на более чем 37 тыс. часов.