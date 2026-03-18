Биолог рассказала о ранней активности слепней в Центральной России
В марте теплая погода ускорила пробуждение слепней, массовый вылет которых зависит от температуры воздуха. Об этом сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. «Обычно их вылет наблюдается при среднесуточной температуре +12…+18 градусов. Самки начинают нападать на человека через три-пять дней после вылета; их укусы, как правило, очень болезненны и часто вызывают аллергическую реакцию», — пояснила эксперт.

В марте теплая погода ускорила пробуждение слепней, массовый вылет которых зависит от температуры воздуха. Об этом сообщила «Известиям» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

«Обычно их вылет наблюдается при среднесуточной температуре +12…+18 градусов. Самки начинают нападать на человека через три-пять дней после вылета; их укусы, как правило, очень болезненны и часто вызывают аллергическую реакцию», — пояснила эксперт.

По словам биолога, покраснение, зуд, жжение, отек. — основные симптомы укуса. Из-за него возможны крапивница, отек Квинке, анафилактический шок,

После укуса промойте рану водой с мылом, обработайте антисептиком, при аллергии примите антигистаминные. Используйте холодный компресс или гели для облегчения симптомов. При сильном отеке, затруднении дыхания или головокружении обратитесь за медицинской помощью и не расчесывайте укус.

Для профилактики носите светлую одежду, используйте репелленты, избегайте стоячих водоемов.

Фото: Global Look Press/Silas Stein.