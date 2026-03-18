Артисты рязанского драмтеатра отправились на гастроли в Ставрополь

Артисты в Ставропольском академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова представят спектакли «Двенадцатая ночь» (16+), «Час тишины» (16+), «Женитьба» (12+), «Доходное место» (12+). Для юных зрителей покажут сказки «Как Настенька чуть кикиморой не стала» (6+), «День рождения кота Леопольда» (6+). «Уверены, что ставропольские зрители придут не просто культурно провести время, а познакомиться с нами поближе. Будут оценивать актерское мастерство, режиссерский подход, художественную ценность постановок», — говорится в сообщении.