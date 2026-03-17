Жителям Солотчи дали свет после аварийного отключения

В Рязани в районе Солотчи произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Электричество пропало около 16:30 на ряде улиц, в том числе Вольной, Школьной, Лесной, Первомайской, Почтовой, Зеленой, Владимирской, Песчаной, Сосновой, Мещерской, а также на Солотчинском шоссе и в районе санатория.

Специалисты оперативно приступили к устранению нарушения.

Уже в 19:03 электроснабжение было полностью восстановлено.