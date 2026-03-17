В Рязанской области полисы ОСАГО за год подешевели на 14%

В 2025 году автомобилисты заключили почти 449 тысяч договоров обязательного страхования автогражданской ответственности. Средняя цена полиса составила 5162 рубля. Взносы по страхованию автокаско выросли до 1,7 млрд рублей. Чаще страховали подержанные автомобили, что, по данным регулятора, связано с увеличением стоимости транспортных средств и ремонта. Также рынок поддерживало распространение краткосрочных полисов, сообщили в региональном отделении Банка России. В целом число договоров автокаско увеличилось на 8,5%, до 71,6 тысяч.

В Рязанской области полисы ОСАГО в 2025 году подешевели на 14%. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

В 2025 году автомобилисты заключили почти 449 тысяч договоров обязательного страхования автогражданской ответственности. Средняя цена полиса составила 5162 рубля.

Взносы по страхованию автокаско выросли до 1,7 млрд рублей. Чаще страховали подержанные автомобили, что, по данным регулятора, связано с увеличением стоимости транспортных средств и ремонта.

Также рынок поддерживало распространение краткосрочных полисов, сообщили в региональном отделении Банка России. В целом число договоров автокаско увеличилось на 8,5%, до 71,6 тысяч.

Сказано, что всего рязанцы купили более 1,1 млн страховок. Сумма, которую жители региона заплатили за различные полисы, составила почти 15,3 млрд рублей. Более половины взносов пришлось на добровольное страхование жизни, в частности инвестиционные продукты, которые продвигали страховые компании.

Почти на 19% выросли выплаты, которые страховщики перечислили клиентам. За год сумма превысила 10,8 млрд рублей. Чуть менее 8 млрд рублей составили выплаты по добровольному страхованию жизни.

По НСЖ завершались договоры со сроком до 1 года. А значительный объем выплат по ИСЖ пришелся на договоры со сроком более 10 лет, в том числе по тем незавершенным договорам 2024-2025 годов, которые предполагают свободный вывод средств.

Как отметили в региональном Банка России, больше, чем годом ранее, страховщики выплатили по ДМС. В основном это касалось полисов, которые работодатели оформляли на сотрудников.

Уточняется, что добровольное медицинское страхование остается одним из инструментов конкуренции за сотрудников. Объем вырос за счет повышения количества выплат.