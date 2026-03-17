В Рязани задержали двух вымогателей, требовавших 150 тысяч у семейной пары

В Рязани оперативники задержали двоих мужчин, которые вымогали 150 тысяч рублей у семейной пары. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

30-летний и 27-летняя жители Рязанского района обратились в полицию, сообщив, что незнакомцы угрожают распространением компрометирующей информации, если они не заплатят указанную сумму.

Полицейские совместно с ФСБ и Росгвардией задержали злоумышленников на улице, когда те получали деньги от потерпевших. Оказалось, что оба задержанных — 36 и 35 лет — являются гражданами России, но родом из Закавказья и Средней Азии.

Известно, что они работали продавцами в супермаркетах и получили доступ к записям с камер видеонаблюдения. Используя эти данные, они нашли фотографии семейной пары и угрожали разместить их на стендах с изображениями воров, если те не заплатят.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство», что может привести к лишению свободы на срок до 7 лет. Полицейские также проверяют, были ли у злоумышленников другие жертвы.