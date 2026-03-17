В Рязани возобновилась работа интернета

В Рязани возобновилась работа интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Рязанской области в ответ на комментарий местного жителя. «Да, ситуация действительно неудобная, и мы это разделяем. Ограничения — это меры, которые принимаются ответственными службами для обеспечения безопасности жителей. На данный момент работа мобильного интернета возобновлена», — говорится в сообщении.

