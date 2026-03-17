В Рязани возбуждено уголовное дело за мошенничество с электронными платежами

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей за неправомерный оборот средств платежей. Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области начал расследование по статье 187 УК РФ (ч. 3 и ч. 5). Известно, что в ноябре 2025 года один из подозреваемых передал своему знакомому электронные средства, позволяющие получить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, с целью получения имущественной выгоды. Также были предоставлены электронные носители информации для осуществления переводов денежных средств. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств и выявления других возможных преступлений, связанных с деятельностью подозреваемых.

Следственное управление напоминает, что за неправомерный оборот средств платежей предусмотрена уголовная ответственность, а наказание — лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, принудительные работы или штрафы.