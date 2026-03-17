Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 81.05 0.82 17/03
ЦБ EUR 92.66 0.68 17/03
Нал. USD 81.21 / 81.50 17/03 15:55
Нал. EUR 93.37 / 93.47 17/03 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Все спецпроекты →
В Рязани суд наказал экс-оперативников, которые до смерти избили человека
В Советском районном суде Рязани 13 и 14 марта проходили слушания по делу сотрудников полиции Р. И. И., О. М. А. и К. В. И., подозреваемых в преступлении, связанном с превышением служебных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Известно, что они применили насилие к гражданину К. А. А., что привело к его смерти. По версии следствия, 17 октября 2020 года, действуя как полицейские, подозреваемые встретили ранее судимого К. А. А. и незаконно использовали наручники, чтобы задержать его. Затем они вывезли его на участок, где душили и избивали его, что привело к его смерти. Полицейские вывезли его тело и закопали в землю.. Суд, выслушав все стороны, решил заключить Р. И. И. и О. М. А. под стражу на один месяц, а К. В. И. отправить под домашний арест на тот же срок. Мера пресечения для четвертого фигуранта пока не была определена. Отмечается, что решения суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

