В Рязани суд наказал экс-оперативников, которые до смерти избили человека

В Советском районном суде Рязани 13 и 14 марта проходили слушания по делу сотрудников полиции Р. И. И., О. М. А. и К. В. И., подозреваемых в преступлении, связанном с превышением служебных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Известно, что они применили насилие к гражданину К. А. А., что привело к его смерти. По версии следствия, 17 октября 2020 года, действуя как полицейские, подозреваемые встретили ранее судимого К. А. А. и незаконно использовали наручники, чтобы задержать его. Затем они вывезли его на участок, где душили и избивали его, что привело к его смерти. Полицейские вывезли его тело и закопали в землю.. Суд, выслушав все стороны, решил заключить Р. И. И. и О. М. А. под стражу на один месяц, а К. В. И. отправить под домашний арест на тот же срок. Мера пресечения для четвертого фигуранта пока не была определена. Отмечается, что решения суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

В Советском районном суде Рязани 13 и 14 марта проходили слушания по делу сотрудников полиции Р. И. И., О. М. А. и К. В. И., подозреваемых в преступлении, связанном с превышением служебных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что они применили насилие к гражданину К. А. А., что привело к его смерти.

По версии следствия, 17 октября 2020 года, действуя как полицейские, подозреваемые встретили ранее судимого К. А. А. и незаконно использовали наручники, чтобы задержать его. Затем они вывезли его на участок, где душили и избивали его, что привело к его смерти. Полицейские вывезли его тело и закопали в землю. .

Суд, выслушав все стороны, решил заключить Р. И. И. и О. М. А. под стражу на один месяц, а К. В. И. отправить под домашний арест на тот же срок. Мера пресечения для четвертого фигуранта пока не была определена.

Отмечается, что решения суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.