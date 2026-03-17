В Рязани откроется выставка к 75-летию художника Игоря Власова

В Рязанском художественном музее им. И. П. Пожалостина 19 марта в 16:00 откроется персональная выставка заслуженного художника России Игоря Власова, приуроченная к его 75-летию. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлено более 40 работ разных лет. Основные жанры — пейзаж и портрет. Значительное место в творчестве автора занимает пленэрная живопись. Выставка разделена на два зала: в одном представлены пейзажи, в другом — работы с изображением человека.

Игорь Власов родился в Рязани в 1951 году, окончил Рязанское художественное училище и Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Более 40 лет он преподавал в художественном училище им. Вагнера. В 2004 году ему присвоено звание заслуженного художника РФ, в 2023 году он награжден золотой медалью Творческого союза художников России.

Выставка будет работать с 19 марта по 31 мая по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Посетить ее можно с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.

Возрастное ограничение: 12+.