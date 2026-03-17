В Рязани ищут того, кто сделает фото и получит 50 000 рублей

Компания «Капитал» построила фактурный и супербрутальный паркинг в Рязани. Теперь девелопер объявляет фотоконкурс «Памятник Брутализму», где главный приз — 50 000 руб.

Участвовать могут все. В кадре можно использовать людей, машины, животных, предметы. Что угодно, главная задача — подчеркнуть архитектуру.

Помимо основного приза, все участники, прошедшие отбор компании, получат бесплатные билеты на закрытую вечеринку 11 апреля в честь открытия паркинга.

Как подать работу: изучайте положение и правила по ссылке https://kapital-sk.info/fotokonkurs-pamyatnik-brutalizmu и присылайте свои работы до 5 апреля. Итоги подведут 7 апреля ВК ( https://vk.com/club46007631 ) и MAX ( https://vk.cc/cV3YgR ) компании Капитал.

Успевайте принять участие, забрать свой приз и получить возможность посетить масштабную вечеринку от застройщика.