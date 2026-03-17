В России вырос спрос на резиновые сапоги

По данным аналитиков, мартовская оттепель «разогнала» спрос россиян на резиновые сапоги: продажи в первой половине месяца выросли в 2,3 раза в годовом выражении. В топе покупок оказались утепленные демисезонные модели, особенно высоким спрос был в столице и центральных регионах.