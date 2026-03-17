В России предложили отказаться от миграционных карт

МВД России предложило отказаться от использования миграционных карт с 1 января 2028 года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Согласно инициативе, иностранцев, въезжающих в Россию в безвизовом порядке, планируют обязать заранее уведомлять о своем прибытии. Уже с 30 июня 2025 года такая возможность действует в экспериментальном режиме.

В МВД пояснили РИА Новости, что отказ от миграционных карт связан с переходом на электронный обмен данными между ведомствами. Кроме того, создается государственный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».

По словам Волк, такие меры позволят усилить контроль за пребыванием иностранцев и исключить дублирование функций различных госорганов.