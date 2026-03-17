В России новые методы лечения рака включат в систему ОМС

Современные методы лечения онкологических заболеваний, включая CAR-T-клеточную терапию, в ближайшее время начнут покрываться системой обязательного медицинского страхования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения НМИЦ гематологии, пишет РИА Новости. По его словам, речь идет о включении в ОМС сразу нескольких инновационных подходов — CAR-T-терапии, пептидных и РНК-методов лечения.

CAR-T-терапия представляет собой индивидуальное лечение: у пациента берут собственные Т-лимфоциты, генетически модифицируют их, чтобы они могли распознавать и уничтожать раковые клетки, после чего возвращают в организм. Такой подход называют «живым лекарством».

Мишустин отметил, что технология уже применяется: на сегодняшний день проведено 65 инфузий CAR-T-клеток.