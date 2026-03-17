В России более половины строящегося жилья составляют «однушки» — исследование

В России свыше 54% строящегося жилья в 2025 году приходится на студии и однокомнатные квартиры. Об этом говорится в исследовании Т-Банка и девелопера GloraX.

Средняя площадь таких квартир составляет 38,2 кв. м, что подтверждает устойчивый спрос на более компактное жилье.

По данным аналитиков, в 2025 году средняя площадь купленных квартир составила 46,8 кв. м, тогда как средняя площадь строящегося и выставленного на продажу жилья — 49,2 кв. м. Таким образом, разрыв между спросом и предложением достиг 2,4 кв. м, что указывает на более высокий интерес покупателей к небольшим квартирам.

Эксперты отмечают, что именно компактное жилье продается быстрее всего.

