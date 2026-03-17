В РФ представили две новые отечественные модели летних шин

В России под маркой Gislaved вышли две новые модели летних шин: ActiveControl и EcoControl. Они созданы с технологиями Continental и Bridgestone на заводах Калуги и Ульяновска. Об этом сообщило издание «Известия».

НТЦ «Интайр» разработал шины Gislaved ActiveControl и EcoControl, вдохновляясь технологиями Bridgestone. ActiveControl представлена в 44 размерах от 16 до 20 дюймов и показала лучшие результаты в тестах на мокром и сухом асфальте, чем Bridgestone Alenza 001: тормозной путь короче на 11%, а скорость при переставке выше (86,5 км/ч против 83,9 км/ч). EcoControl, основанная на Bridgestone Ecopia EP300, обеспечивает экономичность и долговечность, снижая коэффициент сопротивления качению на 5% и доступна в 39 размерах от 14 до 19 дюймов. Линейка летних шин Gislaved теперь включает шесть моделей: ActiveControl, EcoControl, PremiumControl, UltraControl, TerraControl и TerraControl ATR.