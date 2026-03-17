В ОП предложили дать беременным россиянкам возможность работать удаленно

В России предложил предоставить беременным возможность работать удаленно или по гибкому графику. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что такие меры могут позитивно сказаться на решениях семей о рождении детей.

«Стоило бы внедрять дистанционную работу и гибкие графики для беременных женщин и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком», — отметил Рыбальченко. Он сослался на международные исследования, которые показывают, что возможность работы в удобном формате способствует увеличению рождаемости.

Эксперт также добавил, что работодатели начинают пересматривать свое отношение к сотрудникам с семейными обязанностями.