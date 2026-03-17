В гидрометцентре рассказали, как в Рязанской области изменился уровень воды

На 14:00 17 марта уровень воды в реках изменился следующим образом: • В реке Ока в Рязани уровень воды поднялся на 10 сантиметров и сейчас составляет 30 сантиметров выше нулевой отметки. • В районе села Старая Рязань уровень Оки увеличился на 7 сантиметров и достиг 128 сантиметров выше нуля. • В Касимове уровень воды в Оке поднялся на 4 сантиметра и составляет 132 сантиметра выше нуля. • В реке Мокша в Кадоме уровень воды вырос на 2 сантиметра и составляет 204 сантиметра выше нуля и т. д.