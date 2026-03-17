Умер актер из фильма «Назад в будущее»

Мэтт Кларк скончался 15 марта в Остине, штат Техас, в возрасте 89 лет. Как рассказала его дочь, мужчина несколько месяцев назад сломал позвоночник. Актер был известен по ролям в целой серии вестернов, включая «Жизнь и времена судьи Роя Бина» Пола Ньюмана, «Ковбои» Джона Уэйна и «Джоси Уэйлс — человек вне закона» Клинта Иствуда. Кроме того, Мэтт Кларк сыграл в фильме «Назад в будущее 3».

Умер американский актер Мэтт Кларк. Об этом сообщил Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Эми Кларк, передает RT.

Мэтт Кларк скончался 15 марта в Остине, штат Техас, в возрасте 89 лет. Как рассказала его дочь, мужчина несколько месяцев назад сломал позвоночник.

Актер был известен по ролям в целой серии вестернов, включая «Жизнь и времена судьи Роя Бина» Пола Ньюмана, «Ковбои» Джона Уэйна и «Джоси Уэйлс — человек вне закона» Клинта Иствуда. Кроме того, Мэтт Кларк сыграл в фильме «Назад в будущее 3».