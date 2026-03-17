Татьяна Панфилова представила Рязань на ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+

Глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова в составе российской делегации приняла участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которая проходит в Нью-Дели (Индия) 16-17 марта. Рязань впервые представили на этой международной площадке, сообщили в пресс-службе гордумы. В своем выступлении на заседании «Женского комитета БРИКС+" Татьяна Панфилова рассказала об опыте формирования социальной и образовательной инклюзии на примере Рязани.

Участники форума обсудили вопросы экологии, развития городской среды и архитектуры, а также внедрения цифровых решений в муниципальном управлении.

Кроме того, прошли круглые столы по вопросам равных возможностей для безопасной и здоровой жизни и развития туризма.

«Сегодня крайне важно общаться, обмениваться опытом, расширять круг партнеров не только в России, но и на международном уровне. Благодарю Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления за поддержку российских муниципалитетов и возможность представить наш опыт на площадке БРИКС+", — отметила глава города.

Также члены Генеральной Ассамблеи поучаствовали в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию образования Всеиндийского института местного самоуправления.