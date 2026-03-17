ТАСС: «Скопинфарм» выпустит первую серию препарата AstraZeneca в сентябре

Скопинский фармацевтический завод в Рязани выпустит первую партию препарата AstraZeneca в сентябре 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Первым будет выпущен препарат для терапии системной красной волчанки — планируется производство около 1 тыс. упаковок. Следом, в октябре 2026 года, на площадке „Скопинфарм“ будет произведен и выпущен второй препарат компании, предназначенный для лечения онкологических заболеваний (плановый объем — около 1 тыс. упаковок)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 2025 года AstraZeneca и «Скопинфарм» заключили соглашение о передаче технологий для производства пяти препаратов в Рязанской области. Выпуск первых двух начнется в 2026 году. На предприятии будет вторичная упаковка и контроль качества.