Статистика ВТБ: число обращений к калькулятору соцвыплат увеличилось в 2 раза

По результатам 2025 года «Социальным калькулятором» воспользовалось свыше 1,4 млн человек, что в 2 раза превышает показатели 2024 года. Пользователи рассчитали социальные выплаты на сумму более 167 млрд рублей. Такова статистика ВТБ. В тройку наиболее популярных выплат вошли: получение компенсации расходов по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям (294 тыс. человек), материнский капитал (223 тыс. человек) и единовременная выплата остатка маткапитала (120 тыс. человек). «Мы рады, что количество тех, кто воспользовался „Социальным калькулятором“ стало больше в 2 раза. Пособия от государства — это та самая поддержка, которая помогает людям чувствовать себя увереннее», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.