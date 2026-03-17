Силы ПВО уничтожили 206 БПЛА над Россией

БПЛА самолетного типа перехватили в период с 20.00 16 марта до 7.00 17 марта. 62 дрона сбили над Брянской областью. 43 — над московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву. Над Краснодарским краем уничтожили 28 беспилотников, над Крымом — 18. По 12 дронов перехватили над Смоленской областью и Азовским морем. 9 — над Калужской областью, 8 — над Белгородской, 6 — над Ростовской, 4 — над Ленинградской, 3 — над Астраханской, 1 — над Адыгеей.