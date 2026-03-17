Шойгу заявил, что число воздушных атак по России выросло в 4 раза
Шойгу отметил, что Урал, который еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы. По его словам, в 2025 году число воздушных атак по инфраструктуре России выросло почти в четыре раза, а количество терактов достигло 1830.
Шойгу заявил, что число воздушных атак по России выросло в 4 раза. Его цитирует «Лента. ру».
