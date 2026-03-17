Сеть магазинов одежды Modis объявила о банкротстве

Сеть Modis объявила о банкротстве. 13 марта АО «Одежда 3000» подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ».

Из 120 магазинов, работавших в 2024 году, остался 31, сайт бренда недоступен. В конце 2025 года компания заявила о банкротстве, в феврале — о неплатежеспособности из-за долга в 570 млн рублей перед Shanghai Newidea International Trade. Выручка упала на треть, чистый убыток составил 1,5 млрд рублей.

Эксперты связывают кризис с уходом основателя Игоря Сосина в 2020 году, утратой стратегического направления, операционными трудностями, падением покупательской способности и ростом онлайн-торговли. В 2025 году закрылись 28 российских брендов одежды и обуви.